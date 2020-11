Sartorius Stedim Biotech SA

Sartorius Stedim Biotech SA: Notification des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées



02-Nov-2020 / 18:30 CET/CEST

Notification des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées 1. Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée Raison sociale : Sartorius AG Forme juridique : AG (Aktiengesellschaft) 2. Motif de la notification Le déclarant est une personne étroitement liée mentionnée à l'article 3.26) du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché. Merci de préciser les fonctions exercées au sein de l'émetteur. Fonctions / postes : i. Joachim Kreuzburg est président directeur général de Sartorius Stedim Biotech SA et président du directoire de Sartorius AG ; ii. Dr. René Fáber est administrateur de Sartorius Stedim Biotech SA et membre du directoire de Sartorius AG ; iii. Dr. Lothar Kappich est administrateur de Sartorius Stedim Biotech SA et président du conseil de surveillance de Sartorius AG. Cette notification est une notification initiale. 3. Coordonnées de l'émetteur Nom : Sartorius Stedim Biotech S.A. LEI : 52990006IVXY7GCSSR39 4. Renseignements relatifs à la transaction Date de transaction : 02/11/2020 Lieu de la transaction : hors plateforme de négociation Nature de la transaction : cession Description de l'instrument financier : actions Code d'identification : FR0013154002 Information détaillée par opération: Prix unitaire : 327,00 EUR Nombre d'instruments financiers : 405.887 actions Informations agrégées: Prix moyen pondéré : 327,00 EUR Nombre d'instruments financiers agrégé : 405.887 actions Cette transaction N'EST PAS liée à l'exercice d'un programme d'option sur action ou sur une attribution d'actions gratuite ou de performance. 5. Commentaires Ø Fichier PDF dépôt réglementaire



