Sartorius Stedim Biotech SA / Mot-clé(s) : Résultat trimestriel

Sartorius Stedim Biotech SA: Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour le premier trimestre 2023



20-Avr-2023 / 07:00 CET/CEST



Aubagne, France, 20 avril 2023



Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour le premier trimestre 2023

Chiffre d’affaires à 726 millions d’euros, soit une baisse organique de 18,4 % à taux de change constant 1 et de 17,2 % à taux de change constant 1 en tenant compte des acquisitions 2 (baisse déclarée : -15,8 %)

EBITDA courant 1 à 220 millions d’euros, marge correspondante à 30,3 %

Prévisions pour l’ensemble de l’exercice confirmées ; incertitudes toujours importantes face à la situation politique et économique mondiale

Ces dernières années, les activités liées au Covid-19 et l’accumulation de stocks par les clients avaient enclenché une forte dynamique de croissance. Comme prévu, la normalisation de la demande au sein de Sartorius Stedim Biotech se poursuit au premier trimestre 2023 et a conduit à une baisse de son chiffre d’affaires et de son résultat au cours des trois premiers mois de l’année. Pour l’ensemble de l’exercice, la direction anticipe toujours une croissance modérée de son chiffre d’affaires et une marge bénéficiaire aussi élevée que celle enregistrée lors de l’exercice précédent .



« L’environnement volatile et des bases de comparaison difficiles ont fait de ces trois premiers mois de l’année une période intense. Comme prévu, la réduction des stocks des clients s’est poursuivie et l’activité liée au Covid-19 est devenue marginale. Bien que nous ayons ajusté nos capacités à court terme pour faire face à la demande actuelle et surveiller attentivement nos coûts, nous prévoyons que les effets de la normalisation ne joueront plus de rôle significatif au deuxième semestre. Nous confirmons donc nos prévisions pour l’exercice 2023, malgré les fortes incertitudes de l’environnement économique actuel, y compris dans notre secteur », déclare René Fáber, Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech. « Dans le même temps, nous avons lancé, au premier trimestre, un important processus d’acquisition relatif au projet de rachat de l’entreprise française Polyplus, et nous avons poursuivi notre ambitieux programme d’investissement, ce qui témoigne de notre confiance dans la croissance substantielle du marché biopharmaceutique. Les thérapies innovantes gagnent du terrain et les pipelines des clients se portent bien. Nous sommes donc bien positionnés pour soutenir leurs efforts de commercialisation de nouveaux médicaments. »



Développement des activités 1

Comme prévu, la normalisation de la demande enclenchée au troisième trimestre 2022 s’est poursuivie au premier trimestre 2023 dans toutes les régions, alors que le chiffre d’affaires lié au Covid-19 a presque totalement disparu. Au cours des trois premiers mois, Sartorius a réalisé un chiffre d’affaires de 726 millions d’euros , soit une baisse de 17,2 % à taux de change constant (baisse organique : -18,4 %, baisse déclarée : -15,8 %) . En excluant les activités liées à la pandémie de Covid-19, la baisse se situe dans la fourchette supérieure d’un taux à un chiffre. Stedim Biotech726 millions d’euros17,2par rapport au niveau exceptionnellement élevé enregistré pour la même période de l’année précédenteEn excluant les activités liées à la pandémie de Covid-19, la baisse se situe dans la fourchette supérieure d’un taux à un chiffre.



Suite à des chiffres exceptionnels l’an passé, les prises de commandes 1 ont atteint 601 millions d’euros (à taux de change constant : -37,5 %, baisse déclarée : -36,7 %). Ces chiffres sont principalement liés à la réduction des stocks que les clients avaient accumulés durant la pandémie.



À 220 millions d’euros, l’ EBITDA courant recule de 27,5 % pour les trois premiers mois de l’année en raison d’une baisse du chiffre d’affaires et d’une augmentation des prix de base. La marge correspondante s’est montée à 30,3 % contre 35,2 % pour la même période de l’exercice précédent. Les effets de prix du côté de l’approvisionnement comme des clients se sont largement compensés.



Le résultat net courant 1 s’élève à 131 millions d’euros, contre 203 millions d’euros au premier trimestre 2022. Le résultat net courant par action s’élève à 1,43 euros (même période de l’exercice précédent : 2,21 euros). Au 31 mars 2023, le groupe employait 11 581 personnes dans le monde, contre 11 934 fin 2022.



Principaux indicateurs financiers

Sartorius Stedim Biotech présente toujours un bilan et une base financière très solides. Les capitaux propres se situaient à 2 454 millions d’euros au 31 mars 2023, soit un ratio de capitaux propres1 à hauteur de 48,2 % (31 décembre 2022 : 2 514 millions d’euros et 49,6 % respectivement) ; l’endettement brut s’est établi à 1 307 millions d’euros (31 décembre 2022 : 1 136 millions d’euros). L’endettement net se montait à 1 213 millions d’euros, soit un ratio d’endettement net sur EBITDA courant1 à 1,1 (31 décembre 2022 : 1 029 millions d’euros et 0,8 respectivement). Le flux de trésorerie provenant des activités d’investissement se situait à -116 millions d’euros contre -77 millions d’euros au premier trimestre 2022. Le ratio dépenses d’investissement (CAPEX) / chiffre d’affaires atteignait 16,0 % (même période de l’exercice précédent : 8,9 %).



Perspectives pour l’exercice 2023

La direction confirme ses prévisions pour l’exercice en cours. En conséquence, le chiffre d’affaires consolidé devrait augmenter d’un pourcentage faible à un chiffre. Hors activités liées au Covid-19, l’augmentation devrait se situer dans une fourchette moyenne à élevée de pourcentage à un chiffre. Les acquisitions devraient générer environ 1 point de croissance, hors projet de rachat de Polyplus. La marge d’EBITDA courant du groupe devrait se situer approximativement au même niveau que l’exercice précédent (35,0 %).



L’entreprise poursuit son vaste programme de développement de ses capacités à moyen terme. En 2023, le ratio d’investissement devrait se situer à près de 12,5 % et le ratio endettement net / EBITDA courant à environ 0,5. Les acquisitions possibles, y compris le projet de rachat de Polyplus, ne sont pas incluses dans cette projection.



Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. De plus, la direction note une augmentation significative du dynamisme et de la volatilité du secteur des sciences de la vie et de l’industrie biopharmaceutique ces dernières années, la pandémie de Covid-19 ayant renforcé cette tendance. En outre, les prévisions présupposent que la situation géopolitique et économique mondiale ne se dégradera pas. Par conséquent, les projections actuelles affichent une part d’incertitude plus grande qu’à l’accoutumée.



1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ces indicateurs visent à améliorer la comparaison des performances au fil du temps et avec d’autres entreprises du secteur.

Taux de change constant : les chiffres indiqués à taux de change constant éliminent l’impact des fluctuations des taux de change en appliquant le même taux de change pour la période en cours et la période précédente

Organique : les chiffres de croissance organique excluent l’impact des fluctuations des taux de change et les changements dans le cadre de la consolidation

Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l’exercice considéré

EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents

Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d’impôt normalisés

Ratio de capitaux propres : rapport des capitaux propres sur le total bilan

Ratio d’endettement net sur EBITDA courant : rapport de l’endettement net sur l’EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période 2 Acquisitions de la division de chromatographie de Novasep et d’Albumedix





Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s’avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à l’exactitude du présent communiqué.





Conférence téléphonique

René Fáber, Directeur Général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence le 20 avril 2023 à 15 h 30 (heure de Paris) afin de commenter les résultats de la société avec les analystes et investisseurs. Vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante :

Informations supplémentaires

Agenda financier

21 juillet 2023 : Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2023)

19 octobre 2023 : Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2023)



À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l’industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le groupe, basé à Aubagne en France, aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques de manière sûre, rapide et économique. Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Présent dans le monde entier, le groupe possède des sites de fabrication, de R&D et de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Sartorius Stedim Biotech enregistre une croissance organique significative et étend régulièrement son portefeuille d’activités grâce à l’acquisition de technologies complémentaires. En 2022, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards d’euros. À la fin de l’année 2022, quelque 12 000 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.



