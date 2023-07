Sartorius Stedim Biotech SA: Sartorius Stedim Biotech vient de conclure l’acquisition de Polyplus

Sartorius Stedim Biotech SA / Mot-clé(s) : Fusions & Acquisitions/Achat

Aubagne, France, le 18 juillet 2023

Sartorius Stedim Biotech vient de conclure l’acquisition de Polyplus

Sartorius Stedim Biotech, p artenaire international de premier plan de l’industrie biopharmaceutique, a conclu avec succès l’ acquisition de l’entreprise française Polyplus. La transaction a été achevée le 18 juillet 2023 après avoir reçu les approbations réglementaires nécessaires.

Polyplus est un fournisseur de premier plan de technologies innovantes pour les thérapies cellulaires et géniques. Les plasmides et réactifs de transfection Polyplus sont des composants clés de la fabrication des vecteurs viraux. L’entreprise a développé son champ d’expertise au-delà de ce domaine grâce à l’acquisition de technologies voisines telles que la conception de plasmides et la fabrication de plasmides et de protéines, élargissant ainsi son portefeuille de solutions en amont pour les thérapies géniques et les thérapies cellulaires génétiquement modifiées.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l’industrie biopharmaceutique. En tant que fournisseur de solutions innovantes, le groupe, basé à Aubagne en France, aide ses clients à fabriquer des médicaments biotechnologiques de manière sûre, rapide et économique. Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Présent dans le monde entier, le groupe possède des sites de fabrication, de R&D et de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Sartorius Stedim Biotech enregistre une croissance organique significative et étend régulièrement son portefeuille d’activités grâce à l’acquisition de technologies complémentaires. En 2022, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards d’euros. À la fin de l’année 2022, quelque 12 000 personnes travaillaient pour des clients à travers le monde.

