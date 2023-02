A l'image d'un Lonza dont nous avons déjà évoqué le parcours dans ces colonnes, SSB est un sous-traitant stratégique de l'industrie des sciences de la vie. Plus précisément, la société fournit toute une série de machines et de consommables qui permettent de préparer, produire et délivrer des produits biopharmaceutiques. Ces équipements présentent une haute technicité et des standards sanitaires extrêmement élevés. Concrètement, il peut s'agir de milieux de culture cellulaire, des bioréacteurs, mais aussi de machines de filtration et de purification ou destinées au remplissage et au stockage. SSB propose aussi la couche logicielle qui accompagne ce processus. L'objectif est de fournir au client un service de bout-en-bout pour produire des médicaments traditionnels comme les vaccins, mais aussi les dernières innovations à l'image des anticorps monoclonaux ou des thérapies géniques.

Un florilège des solutions proposées par la société (Source Sartorius Stedim Biotech)

Les exigences réglementaires de l'industrie pharmaceutique et le niveau de confiance requis entre les donneurs d'ordres et les fournisseurs créent des barrières considérables à l'entrée dans cette industrie. C'est un atout de poids pour SSB, qui fait partie du quatuor qui domine la spécialité aux côtés de Thermo Fisher, Danaher et Merck KGaA, autant dire de sérieux rivaux. Ainsi malgré une capitalisation de 30 milliards d'euros, la société franco-allemande fait figure de petit poucet. Profitons-en pour dire quelques mots sur cette double filiation. Stedim est une success-story française qui démarre à Aubagne à la fin des années 70. L'entreprise commercialise alors un système de remplissage de poches stériles à usage unique, qui va bouleverser les habitudes de l'industrie. Elle se développe seule sur un marché de niche jusqu'en 2007, lorsqu'elle accepte le mariage avec la division biotechnologique de l'allemand Sartorius, pour créer Sartorius Stedim Biotech. Un coup de maître qui permet au duo de s'imposer comme un partenaire de références d'un secteur pharmaceutique et biotechnologique alors en plein essor. A l'époque, SSB génère 362 M€ de chiffre d'affaires et emploie 2350 personnes.

Des positions de leader (Source Sartorius Stedim Biotech)

Quinze ans plus tard, le chiffre d'affaires a été quasiment décuplé, pour un effectif qui dépasse 10 000 personnes. L'internationalisation est visible dans les ventes, qui se répartissent entre l'Europe (38%), l'Amérique (36%) et l'Asie-Pacifique (26%). La croissance moyenne annuelle dépasse 15% depuis 2006. Elle a été alimentée par le développement interne, avec des sommes conséquentes allouées au développement de l'outil industriel, et par la croissance externe, quand il a fallu enrichir l'offre de nouvelles compétences. Quant à la rentabilité, elle est presque indécente avec une marge d'Ebitda voisine de 35% en rythme de croisière. Des performances dont l'actionnaire majoritaire à 74%, Sartorius AG, ne peut évidemment que se réjouir.

Comme les autres actionnaires du reste, puisque la belle histoire n'est pas passée inaperçue en bourse, loin de là. La société est d'ailleurs désormais dans l'antichambre du CAC40. Il résulte de ce qui précède que SSB est richement valorisée et qu'elle fait partie de ces entreprises adulées par les investisseurs. La médaille à son revers : la moindre déception sur les résultats ou les perspectives et le titre est chahuté en bourse. Mais sur une optique de long terme, par exemple pour détenir une belle valeur solide en fond de portefeuille, le jeu en vaut la chandelle. En effet, le marché biopharmaceutique affiche une progression continue depuis des années, porté par les progrès dans la recherche médicale et le vieillissement de la population. SSB s'estime en mesure de dégager 4,4 Mds€ de chiffre d'affaires en 2025, tout en conservant une marge d'Ebitda supérieure à 35% à cet horizon. Si le scénario se confirme, la belle histoire a toutes les chances de se poursuivre.