Sartorius Stedim Biotech en nette croissance

Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur de matériels pour le secteur biopharmaceutique, affiche des résultats en nette croissance au titre du premier semestre 2022 et a confirmé du même coup ses objectifs 2022. En Bourse, l'action est propulsée en tête de l'indice SBF 120 : +7,71% à 366,10 euros. Le bénéfice net courant de SSB a grimpé de 26%, atteignant 405,2 millions d'euros. L'Ebitda courant a, lui, progressé de 24,5 % pour s'établir à 607 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 35,2 % contre 36,1 % au premier semestre 2021.



Le chiffre d'affaires du groupe a quant à lui progressé de 27,5% à 1,7 milliard d'euros, contre 1,3 milliard d'euros un an auparavant.



En raison de "la demande sous-jacente solide de notre secteur et du bon niveau de prises de commandes", SSB a par ailleurs confirmé ses objectifs pour 2022. "Cependant, face aux incertitudes dues au contexte politique et économique mondial actuel et à la situation tendue qui en résulte pour les chaînes d'approvisionnement, nos projections et perspectives sont également incertaines", souligne Joachim Kreuzburg, son PDG dans un communiqué.



La société basée à Aubagne dans le sud de la France table sur une croissance du chiffre d'affaires consolidé entre 15% et 19%, pour une marge d'Ebitda courant anticipée à plus de 35%.