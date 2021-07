Sartorius Stedim Biotech : communique sur ses chiffres clés...

Sartorius Stedim Biotech annonce aujourd'hui s'attendre à des performances très solides pour le premier semestre et revoit ses prévisions à la hausse pour l'ensemble de l'année 2021. Pour les six premiers mois de l'année (clôture au 30 juin), la société anticipe une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 61 % à taux de change constant, et une marge d'EBITDA courant1 entre 36 % et 36,5 %. Ces performances supérieures aux attentes, enregistrées dans l'ensemble des régions, sont à mettre au crédit de prises de commandes toujours soutenues, de chaînes d'approvisionnement solides et de capacités de production étendues.

Sur la base de cette croissance dynamique et de perspectives bien orientées pour le deuxième semestre, Sartorius Stedim Biotech relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice : la société anticipe maintenant une croissance du chiffre d'affaires consolidé proche de 48 % (auparavant de 38 %) et une marge d'EBITDA courant1 d'environ 36 % (contre 34 % environ auparavant). Comme toujours, tous les chiffres sont indiqués à taux de change constant.

En raison de la pandémie, ces prévisions sont toujours soumises à un degré d'incertitude plus important qu'à l'accoutumée et supposent, en particulier, que les chaînes d'approvisionnement resteront stables et que les lignes de production continueront de fonctionner normalement. Les objectifs à moyen terme d'ici 2025, qui ont été mis à jour en janvier 2021, ne sont pas affectés par ces ajustements.

Sartorius Stedim Biotech publiera ses chiffres complets pour le premier semestre 2021 comme prévu le 21 juillet 2021, et tiendra ce même jour une conférence téléphonique.

1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ceux-ci sont déterminés dans le but d'améliorer la comparabilité des résultats au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur

EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents