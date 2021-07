Communiqué de presse

Aubagne, le 2 juillet 2021

Sartorius Stedim Biotech renforce son portefeuille de produits pour les thérapies géniques et cellulaires en acquérant une participation majoritaire dans CellGenix

Portefeuille élargi par les composants de culture cellulaire, comme les facteurs de croissance, les cytokines et les milieux

Le site de CellGenix à Fribourg va devenir un centre d'excellence pour le développement et la production de composants de culture cellulaire

Sartorius Stedim Biotech, partenaire international de premier plan de l'industrie biopharmaceutique, a acquis une participation majoritaire dans le fabricant de réactifs CellGenix GmbH. La société, dont le siège est à Fribourg en Allemagne, et qui dispose d'une filiale commerciale près du centre de biotechnologie de Boston dans le Massachusetts aux États-Unis, produit et commercialise des composants de culture cellulaire, tels que des facteurs de croissance, des cytokines et des milieux de qualité GMP destinés à la fabrication de produits de thérapie génique et cellulaire.

Sartorius Stedim Biotech a initialement acquis 51 % de cette société, jusqu'à présent privée, pour environ 100 millions d'euros en espèces. Au début des années 2023 et 2026, Sartorius Stedim Biotech prévoit d'acquérir les actions restantes de CellGenix. Fondée en 1994 au Centre médical universitaire de Fribourg, CellGenix emploie actuellement 70 personnes et a généré un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros en 2020, réalisant une marge d'EBITDA très importante à deux chiffres.

CellGenix jouit d'une excellente réputation sur le marché et apporte une expertise technologique de haut niveau et une expérience considérable en matière de réglementation dans l'un des domaines du secteur biopharmaceutique qui connaît la croissance la plus rapide. Ensemble, nous aiderons encore mieux nos clients à accélérer efficacement le parcours de leurs candidats médicaments à travers les différentes étapes du développement des médicaments, afin que les thérapies innovantes soient plus rapidement mises à disposition des patients », déclare René Fáber, membre du conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech.

Pour nous, Sartorius Stedim Biotech est un partenaire idéal avec un portefeuille de produits très complémentaires qui accélérera notre développement grâce à son équipe commerciale mondiale, nous permettant ainsi d'entamer notre prochaine phase de croissance », ajoute Felicia Rosenthal, PDG et cofondatrice de CellGenix.

Sartorius Stedim Biotech prévoit de développer considérablement le site de Fribourg et d'en faire un centre d'excellence au sein du groupe dans les domaines du développement et de la fabrication de matières premières de qualité essentielles pour le marché de la thérapie génique et cellulaire.