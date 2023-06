Sartorius Stedim Biotech SA / Mot-clé(s) : Modification de prévision

Sartorius Stedim Biotech revoit à la baisse ses prévisions pour 2023



16-Juin-2023 / 22:30 CET/CEST



Sartorius Stedim Biotech revoit à la baisse ses prévisions pour 2023 En raison de la poursuite de la faible dynamique générale de la demande, Sartorius Stedim Biotech s’attend à ce que le chiffre d’affaires évolue en deçà des attentes au second semestre et adapte donc ses prévisions pour l’exercice 2023. Les principaux facteurs susceptibles de freiner le développement commercial de Sartorius Stedim Biotech sont la réduction plus longue que prévu des stocks chez les clients de l’industrie biopharmaceutique à la suite de la pandémie de Covid-19, ainsi que les activités d’investissement relativement faibles des clients en raison des capacités de production disponibles. En conséquence, la direction s’attend désormais à ce que le chiffre d’affaires diminue d’un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines pour l’exercice 2023 ; si l’on exclut les activités liées au Covid-19, le chiffre d’affaires diminuerait d’un pourcentage compris entre le haut de la fourchette à un chiffre et le bas de la fourchette des dizaines (précédemment : croissance du chiffre d’affaires à un chiffre dans la fourchette inférieure ; si l’on exclut les activités liées au Covid-19, à un chiffre dans la fourchette moyenne à supérieure). Les acquisitions devraient contribuer à hauteur d’environ 1 point de pourcentage à l’évolution du chiffre d’affaires, l’acquisition prévue de Polyplus n’étant pas incluse dans ces prévisions. En raison des prévisions de volumes plus faibles, Sartorius Stedim Biotech s’attend à une marge d’EBITDA courant d’environ 30 %, après avoir prévu une marge similaire à celle de l’année précédente (exercice précédent : 35,0 %). Le ratio dépenses d’investissement (CAPEX) / chiffre d’affaires en 2023 est maintenant estimé à environ 15 % (précédemment : environ 12,5 %) et le ratio d’endettement net sur EBITDA courant à environ 1,1 (précédemment : environ 0,5). Les acquisitions éventuelles, y compris la transaction proposée pour Polyplus, ne sont pas incluses dans cette projection. Sartorius Stedim Biotech considère la normalisation actuelle de la demande après la pandémie comme une phase qui n’éclipse que temporairement les moteurs de croissance très positifs des marchés des sciences de la vie et de la biopharmacie. En conséquence, l’entreprise ne modifie pas ses objectifs à moyen terme jusqu’en 2025. La direction souligne également que la dynamique et la volatilité du secteur se sont considérablement accrues ces dernières années. En outre, les incertitudes liées à l'évolution de la situation géopolitique, telles que les tendances émergentes au découplage dans différents pays, jouent un rôle de plus en plus important. Il en résulte une incertitude accrue lors de la prévision des chiffres d’affaires. Tous les chiffres prévisionnels sont basés sur des taux de change constants. Sartorius Stedim Biotech publiera ses chiffres semestriels pour 2023 comme prévu le 21 juillet 2023. Sartorius Stedim Biotech publie des mesures de performance alternatives qui ne sont pas définies par les normes comptables internationales. Ces mesures sont déterminées dans le but d’améliorer la comparabilité des performances de l’entreprise dans le temps et au sein de l’industrie. EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents

Ratio d’endettement net sur EBITDA courant : rapport de l’endettement net sur l’EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période

Taux de change constant : les chiffres indiqués à taux de change constant éliminent l’impact des fluctuations des taux de change en appliquant le même taux de change pour la période en cours et la période précédente La présente notification au titre de l’article 17 MAR contient des déclarations sur le développement futur du Groupe Sartorius Stedim Biotech. Le contenu de ces déclarations ne peut être garanti car elles sont basées sur des hypothèses et des estimations qui comportent certains risques et incertitudes. En outre, Sartorius Stedim Biotech se réserve le droit de ne pas être responsable de l’actualité, de l’exactitude, de l’exhaustivité ou de la qualité des informations fournies. Les demandes de responsabilité concernant les dommages causés par l’utilisation de toute information fournie, y compris tout type d’information incomplète ou incorrecte, seront donc rejetées. Divulgation d’informations privilégiées conformément à l'article 17 du règlement MAR Aubagne, 16 juin 2023 Contact Petra Kirchhoff Responsable de la communication du groupe et des relations avec les investisseurs +49 (0)551.308.1686 petra.kirchhoff@sartorius.com sartorius.com

