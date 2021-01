Sartorius Stedim Biotech : veut acquérir la division d'équipements de chromatographie de Novasep

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de l'industrie biopharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue de l'acquisition des équipements de chromatographie du spécialiste français des sciences de la vie Novasep, pour un montant non communiqué.

La division équipements de chromatographie de Novasep devrait avoir réalisé un chiffre d'affaires d'environ 37 millions d'euros l'an passé, pour "des marges bénéficiaires à deux chiffres", selon un communiqué envoyé par Sartorius Stedim Biotech.

L'unité de chromatographie de Novasep comprend des systèmes de chromatographie sur résines et se consacre principalement aux applications à haute pression polyvalentes pour molécules de petite taille, comme les oligonucléotides, les peptides et l'insuline. Cette entité emploie une centaine de personnes, qui travaillent principalement sur le site de Pompey, dans le Nord-Est de la France, aux Etats-Unis, en Chine et en Inde.

L'opération envisagée repose sur le partenariat stratégique noué par les deux entreprises. Depuis 2018, Novasep et Sartorius Stedim Biotech se sont engagés dans le développement collaboratif d'un système optimisé pour une chromatographie basse pression sur membranes, qui améliore la productivité de la purification pour des molécules de plus grande taille et sera commercialisée prochainement.

La transaction proposée doit encore être approuvée au regard de la législation antitrust et présentée au comité social et économique de Novasep pour consultation, a prévenu Sartorius Stedim Biotech, qui a bon espoir de conclure l'opération "au premier semestre 2021".

