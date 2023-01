Sartorius Stedim anticipe une croissance au ralenti en 2023 après deux années fastes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a dévoilé jeudi des résultats préliminaires pour 2022 et des objectifs pour 2023 marqués par la normalisation de la demande après deux années de croissance exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19.

"Après une croissance extraordinaire en 2020 et 2021, Sartorius Stedim Biotech a continué à croître plus rapidement que le marché dans son ensemble au cours de l'exercice 2022", a commenté la société dans un communiqué. "Sans surprise, en 2023, la tendance sera à un retour à notre schéma de croissance de base", a ajouté Sartorius Stedim Biotech.

Pour l'année en cours, Sartorius Stedim Biotech table ainsi sur une croissance du chiffre d'affaires correspondant à un "pourcentage faible à un chiffre". Hors activités liés au Covid-19, "cette hausse devrait correspondre à un taux de pourcentage à un chiffre (dans la fourchette moyenne à élevée)", a précisé le groupe.

La marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant devrait, elle, être du même ordre qu'en 2022, soit proche de 35%.

Sartorius Stedim Biotech a par ailleurs relevé son objectif de chiffre d'affaires pour 2025 à environ 4,4 milliards d'euros, contre 4 milliards d'euros auparavant, en raison de l'évolution des prix face à l'inflation. Le groupe a laissé inchangé son objectif de rentabilité à plus de 35%.

Selon les données préliminaires fournies par la société, Sartorius Stedim Biotech a vu son chiffre d'affaires augmenter de 21% en données publiées et de 15,1% à taux de change constants en 2022, à 3,49 milliards d'euros. La croissance organique, c'est-à-dire à périmètre et change constants, s'est établie à 13,2%.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, les acquisitions ont contribué à hauteur de 2 points de pourcentage environ à la croissance. Toutes les catégories de produit ont enregistré une hausse de leurs revenus, mais les activités liées au Covid-19 ont fortement chuté par rapport à l'exercice précédent.

L'Ebitda courant s'est inscrit à 1,2 milliard d'euros, en progression de 18,2% sur un an. La marge correspondante est ressortie à 35%, contre 35,8% un an plus tôt.

Le résultat net courant a progressé de 15,8% sur un an, à 797 millions d'euros. Le résultat net courant par action s'est établi à 8,64 euros, contre 7,46 euros un an plus tôt.

Sartorius Stedim Biotech anticipait pour 2022 une croissance du chiffre d'affaires située dans la moitié inférieure de la fourchette de 15% à 19% à taux de change constants et une marge d'Ebitda courant de plus de 35%.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros et sur un résultat net courant par action de 9,48 euros.

