Sartorius Stedim décroche après des résultats trimestriels décevants

Plus forte baisse de l’indice SBF 120, Sartorius Stedim dévisse de 7,53% à 258 euros après avoir dévoilé des résultats dégradés au premier trimestre. Le fournisseur de l'industrie de la biotechnologie a vu son résultat net courant chuter de 35,5% à 131 millions d’euros. À 220 millions d’euros, l’Ebitda courant a reculé de 27,5% en raison d’une baisse du chiffre d’affaires et d’une augmentation des prix de base. La marge correspondante est ressortie à 30,3% contre 35,2% pour la même période de l’exercice précédent.



Le chiffre d'affaires a reculé de 15,8% à 726 millions d'euros. Il est en repli de 18,4% à taux de change constant.



" Ces dernières années, les activités liées au Covid-19 et l'accumulation de stocks par les clients avaient enclenché une forte dynamique de croissance. Comme prévu, la normalisation de la demande au sein de Sartorius Stedim Biotech se poursuit au premier trimestre 2023 et a conduit à une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat au cours des trois premiers mois de l'année " a commenté la société.



En dépit de la chute de ses profits, les prévisions pour l'ensemble de l'exercice confirmées.



Le chiffre d'affaires consolidé devrait augmenter entre 0% et 5%. Hors activités liées au Covid-19, cette hausse devrait se situer entre 5% et 10%. Les acquisitions devraient générer environ 1 point de croissance, hors projet de rachat de Polyplus. La marge d'Ebitda courant du groupe devrait se situer approximativement au même niveau que l'exercice précédent : 35%.