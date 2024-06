Sarup Industries Limited est une société basée en Inde qui fabrique des chaussures et des tiges de chaussures. La société est engagée dans le commerce du cuir, des tanneries et le développement de produits avec une gamme de tiges, de semelles, de tanneries et de chaussures complètes. La société propose différentes collections pour hommes et femmes. La collection pour hommes de la société comprend les modèles JGM-131, JGM-132, JGM-133, JGM-135, JGM-136, JGM-137, JGM-138, JGM-139, JGM-140 et JGM-141. La collection féminine de la société comprend JLL-101, JLL-102, JLL-103, JLL-104, JLL-105, JLL-106 et JLL-107. La société exploite son magasin d'usine à Jalandhar. Elle exploite ses points de vente au détail à Jalandhar et à Chandigarh.

Secteur Chaussures