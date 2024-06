SAS AB, également connue sous le nom de Scandinavian Airlines System, est une compagnie aérienne basée en Suède. L'activité principale de la société est l'exploitation de vols de passagers à destination, en provenance et à l'intérieur de la Scandinavie. En outre, la société fournit des services de fret aérien et postal à destination, en provenance et à l'intérieur de la Scandinavie, ainsi que des services d'assistance au sol (SAS Ground Handling) dans les aéroports de Copenhague, Oslo et Stockholm, et fournit des services de passagers, de fret et de piste à SAS et à d'autres compagnies aériennes. Les activités du groupe sont présentées comme un seul secteur opérationnel, ce qui est cohérent avec le reporting interne au Chief Operating Decision Maker (CODM), défini comme la direction du groupe SAS, qui a la responsabilité stratégique de l'allocation des ressources, principalement en termes de capacité des avions sur les différents secteurs de route, et qui prépare les données de décision avant les décisions stratégiques du conseil d'administration.

Secteur Compagnies aériennes