Le gestionnaire d'actifs Sycomore lance un fonds dédié à l'éducation

PARIS (awp/afp) - Le spécialiste français de l'"investissement responsable" Sycomore Factory SAS, contrôlé depuis 2019 par le géant italien Generali, va lancer lundi un fonds dédié au secteur en plein boom de l'éducation, rapporte l'hebdomadaire le JDD.

"L'équipe chargée d'opérer ce fonds, adossée à la plateforme Sycovalo qui regroupe 24 gérants analystes, se donne trois ans pour lever 1 milliard d'euros", précise le journal qui s'est vu présenter en avant-première ce projet de "fonds actions consacré au thème de l'éducation".

Celui-ci doit investir dans une soixantaine d'entreprises cotées, dont la californienne Coursera, qui propose des formations universitaires en ligne et l'australienne IDP, qui propose des stages d'étudiants, voire des sociétés d'autres secteurs portant des projets de formation professionnelle pour leurs salariés.

"Au cours des trente prochaines années, le nombre d'étudiants en formation initiale devrait s'élever à près de 2 milliards, un flux dominé par la croissance des classes moyennes dans les pays émergents", veut croire Frédéric Ponchon, gérant associé de Sycomore, cité par le JDD.

Son homologue Luca Fasan prévoit de son côté "l'entrée en Bourse à l'échelle mondiale, dans les douze à dix-huit prochains mois, d'une vingtaine de licornes (start-up valorisées à plus d'un milliard de dollars) dans l'éducation."

Propulsées par la pandémie, les opérations dans le secteur de l'EdTech (technologies de l'éducation) sont en pleine expansion.

Avant le Covid-19, le potentiel du marché était évalué à 325 milliards de dollars à horizon 2025. Désormais, les estimations tournent autour de 400 à 500 milliards, dont 50 à 90 milliards attribués à l'opportunité de la crise.

Le marché est largement dominé par la Chine, qui a fait de l'éducation un enjeu majeur de son développement, mais l'Europe entend profiter de la récente adoption des nouveaux outils d'apprentissage plus personnalisés et plus immersifs pour combler son retard dans l'enseignement scolaire et universitaire.

