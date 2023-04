La compagnie aérienne SAS lance un appel d'offres dans le cadre de sa procédure de faillite

Le transporteur en difficulté s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis l'année dernière, alors qu'il cherchait à réduire ses coûts et sa dette dans un contexte de grèves des pilotes après l'échec des négociations salariales.

La compagnie aérienne, qui visait auparavant à lever 9,5 milliards de couronnes suédoises (911,20 millions de dollars) en financement par actions, a déclaré que la somme finale dépendrait de la procédure d'appel d'offres et de la génération de liquidités supplémentaires par la compagnie aérienne.

Elle s'attend à "peu ou pas de recouvrement pour les créanciers subordonnés non garantis et seulement un recouvrement modeste pour les créanciers généraux non garantis en raison des réductions de dette prévues et de la nécessité d'un nouveau capital substantiel".

SAS, dont les principaux propriétaires sont la Suède et le Danemark, a déclaré dans un communiqué qu'elle s'attendait à ce que les revenus reviennent aux niveaux d'avant la crise du COVID au cours de l'exercice 2024, et atteignent environ 58 milliards de couronnes suédoises en 2026.

Elle prévoit également un niveau de liquidité nettement plus élevé que les 15 % précédemment prévus pour 2023.

En février, la compagnie aérienne scandinave a affiché une perte avant impôts légèrement inférieure à celle de l'année précédente pour le premier trimestre, les réservations pour le trimestre et les mois d'été ayant été meilleures que prévu.

(1 $ = 10,4258 couronnes suédoises)