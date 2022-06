Les pilotes de Norwegian Air obtiennent de meilleurs salaires et conditions en période de conflit de travail

La résolution chez Norwegian Air se démarque alors que les dissensions entre la direction et les syndicats ailleurs en Europe laissent présager des maux de tête en matière de voyages pendant la période chargée des vacances d'été.

Dans une allusion à ce que d'autres compagnies aériennes pourraient avoir à accorder aux employés pour éviter ou résoudre les conflits de travail, le syndicat des pilotes de Norwegian Air a obtenu le statut de plein emploi pour plusieurs pilotes qui avaient été employés sur une base temporaire.

Les pilotes ont également obtenu le droit d'être prévenus plus longtemps à l'avance de la date à laquelle ils pouvaient prendre des vacances d'été. Désormais, ils le sauront en décembre précédent, contre mars-avril auparavant, a déclaré le chef du syndicat.

"C'est une question de qualité de vie. Tout le monde veut apprécier son travail et être capable de faire le petit effort supplémentaire nécessaire", a déclaré à Reuters Alf Hansen, chef du syndicat des pilotes norvégiens.

Norwegian Air a déclaré que l'accord salarial donnerait à la compagnie de la flexibilité, de la prévisibilité et l'aiderait à gérer ses opérations de manière rentable. Elle a refusé de faire d'autres commentaires vendredi.

Les pilotes de la compagnie aérienne rivale SAS ont mis en garde contre une grève potentielle fin juin en raison de désaccords sur les salaires et les moyens de réduire les coûts de la compagnie nordique en difficulté, ce qui, selon la direction de SAS, est essentiel pour éviter un effondrement.

M. Hansen a déclaré que les pilotes de Norwegian Air avaient été confrontés à un conflit similaire il y a dix ans.

"C'est une bataille que nous avons eue en 2013 à Norwegian lorsque la direction de l'époque a essayé d'exporter les lieux de travail de Norwegian Air vers d'autres régions (moins chères) d'Europe et a pensé que ce serait économique. Ce n'est pas le cas. Avec SAS, je pensais que cette bataille était terminée.

"Les pilotes de SAS en Norvège ont été mis au chômage technique pendant un an et demi, puis ils sont mis au chômage et ensuite SAS crée une entreprise concurrente au sein de la même entreprise. C'est honteux", a-t-il déclaré.

"Ce n'est pas quelque chose que nous devrions avoir dans la vie professionnelle norvégienne".

SAS n'était pas immédiatement disponible pour commenter les remarques de Hansen.