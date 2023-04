Presse: SAS vers un retrait de la Bourse et une prise de contrôle par un fonds

Copenhague (awp/afp) - La compagnie aérienne scandinave SAS, en difficulté financière, se dirige vers un retrait de la cotation en Bourse avec le fonds américain Apollo visant une prise de participation majoritaire, rapporte mercredi le quotidien danois Berlingske.

L'action SAS, déjà à un plus bas historique, chutait de plus de 30% à la Bourse de Stockholm mercredi matin, à une valeur infime de 0,24 couronne suédoise (2 centimes d'euro).

Contactée par l'AFP, la compagnie a refusé de commenter en détail les informations de Berlingske.

"Nous venons juste de commencer un processus d'augmentation de capital qui fait partie de notre plan de transformation SAS Forward", a réagi le groupe.

"Nous ne souhaitons pas spéculer sur l'issue de la levée de fonds et il n'est pas possible aujourd'hui de savoir si les investisseurs qui investiront dans SAS préfèreront une société cotée ou non cotée", a ajouté Anna Sandell, une porte-parole de la compagnie.

SAS, qui ne vaut plus qu'environ 150 millions d'euros au cours actuel, s'est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites - le fameux "chapitre 11", en juillet dernier.

Selon le quotidien danois, qui cite plusieurs sources proches du dossier mais anonymes, le plan pour retirer SAS de la cote est désormais tellement avancé qu'il serait "très surprenant" que la compagnie soit encore en Bourse à l'automne.

Le projet, toujours selon le journal, est que la compagnie n'ait plus que deux actionnaires: l'Etat danois, qui augmenterait sa participation de 21,8% et le fonds Apollo.

Créancier important de SAS, ce dernier lui avait prêté 700 millions de dollars l'an dernier à des taux élevés, convertirait ainsi la dette de la compagnie en actions.

La société américaine viserait 70% du capital, avec le reste pour l'Etat danois.

Le fonds doit toutefois lever un plafond européen qui empêche un investisseur étranger de posséder plus de 50% d'une compagnie du Vieux continent, souligne Berlingske.

L'Etat suédois, qui possède 21,8% des actions comme l'Etat danois et avait indiqué l'an dernier qu'il ne souhaitait pas réinvestir, sortirait lui du capital.

Le processus du chapitre 11, qui permet à une entreprise n'arrivant plus à rembourser ses dettes de se restructurer à l'abri de ses créancier tout en poursuivant ses activités, devrait s'achever au second semestre, avait annoncé SAS en lançant la procédure.

En parallèle, la compagnie avait lancé un plan d'économies de 7,5 milliards de couronnes et annoncé vouloir lever 9,5 milliards auprès d'investisseurs.

SAS emploie environ 7500 personnes, selon son dernier rapport trimestriel, essentiellement au Danemark, en Suède et en Norvège.

afp/ol