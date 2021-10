SAS : bond de presque 90% du trafic passagers en septembre

SAS a annoncé jeudi un bond de près de 90% de son trafic passagers en septembre, par comparaison avec un mois de septembre 2020 qui portait encore les stigmates de la crise du coronavirus.



La compagnie aérienne scandinave dit avoir transporté quelque 1,15 million de passagers le mois dernier, soit une progression de 86,9%. Il s'agit du troisième mois consécutif pendant lequel SAS transporte plus d'un million de personnes.



'Les restrictions à la circulation ont été allégées et nous constatons un effet immédiat sur l'amélioration de la demande', a expliqué Anko van der Werff, le directeur général de la compagnie.



Le patron de SAS estime toutefois que l'incertitude continue de planer sur l'évolution de la pandémie et la demande à venir, obligeant le groupe à rester 'agile et flexible'.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le trafic atteint 6,19 millions de voyageurs, ce qui correspond à un repli de plus de 48% sur un rythme annuel.



En Bourse de Stockholm, le titre progressait de 1,3% suite à la parution de ces chiffres.



