SAS : des pertes réduites, mais l'incertitude persiste

La compagnie aérienne scandinave SAS a fait état mercredi d'une perte réduite au titre de son troisième trimestre, mais prévenu que son redressement dépendait toujours de l'évolution de la pandémie.



Le transporteur, dont la Suède, la Norvège et le Danemark se partagent le capital, a fait état ce matin d'une perte nette de 1,35 milliard de couronnes suédoises (130 millions d'euros) pour la période allant de mai à juillet.



L'an dernier à la même époque, c'est-à-dire en pleine crise du coronavirus, SAS avait accusé une perte de l'ordre de 2,36 milliards de couronnes.



Son chiffre d'affaires trimestriel a lui bondi à presque quatre milliards de couronnes, contre 2,5 milliards un an plus tôt.



Si les compagnies aériennes bénéficient aujourd'hui du succès des campagnes de vaccination, elles pâtissent également de la propagation rapide du variant Delta, qui pénalise le transport aérien.



SAS estime donc que la reprise du secteur dépend fortement de l'évolution encore très incertaine de l'épidémie.



Si le nombre de passagers transportés devrait remonter avec la vaccination, la compagnie dit aussi percevoir un changement dans la nature de la demande avec la crise et s'attend désormais à un poids croissant des voyages touristiques.



En fin de matinée, l'action grignotait 0,6%, tandis que l'indice sectoriel européen gagnait presque 2%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.