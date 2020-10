SAS : le trafic de septembre en baisse de 78%

07/10/2020 | 12:18

La compagnie aérienne scandinave SAS a déclaré ce matin que son trafic avait chuté de plus de 78 % en septembre, la pandémie de Covid-19 continuant à avoir un impact négatif sur les voyages.



La compagnie aérienne, qui appartient à la Suède, la Norvège et le Danemark, a déclaré qu'elle n'avait transporté que 595 000 passagers le mois dernier, contre 2,9 millions le même mois de l'année précédente.



Son taux de remplissage - qui mesure la façon dont le transporteur remplit ses avions - a baissé de 41,5 points pour atteindre 35,8 %, suite à une réduction de capacité de 73 % par rapport à la même période l'année dernière.



SAS a déclaré que la demande pour les voyages intérieurs continue d'être 'plus forte' que pour le trafic européen et intercontinental.



Le titre est en baisse de 5 % après la publication de ces chiffres.



