SAS : perte trimestrielle sous l'effet du coronavirus

25/08/2020 | 11:20

SAS a dévoilé mardi une perte imposable au titre du deuxième trimestre sous l'effet de la crise du coronavirus, mais le titre de la compagnie aérienne scandinave grimpait en Bourse après qu'elle eut indiqué que la demande s'améliorait peu à peu.



Le transporteur a fait état ce matin d'une perte avant impôts de 2,1 milliards de couronnes suédoises à l'issue du trimestre écoulé, sur la base d'un chiffre d'affaires en chute libre de 82% à 2,4 milliards de couronnes.



A titre de comparaison, au deuxième trimestre de l'an dernier, le groupe avait dégagé un bénéfice avant impôts de l'ordre de 1,5 milliard de couronnes pour un chiffre d'affaires de 13,4 milliards.



SAS - détenu en partie par les Etats danois, norvégien et suédois - s'est néanmoins dit encouragé par le redressement de la demande lié à la levée graduelle des mesures de restrictions aux voyages.



En juillet, la compagnie dit ainsi avoir opéré 8700 vols, représentant l'équivalent de 25% de ses capacités de l'année dernière à la même époque, soit 20 points de pourcentage plus que le ratio du mois d'avril.



Dans son communiqué, SAS dit viser un retour à environ 30%-40% de ses pleines capacités d'ici à la fin de l'année.



A 11h00, l'action SAS grimpait de plus de 9% à la Bourse de Stockholm, tandis que l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, gagnait lui 2%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.