SAS : pertes réduites, mais la trésorerie inquiète

La compagnie aérienne scandinave SAS perd plus de 7% mardi à la Bourse de Stockholm après l'annonce de projets de recapitalisation témoignant de la situation de trésorerie très tendue dans laquelle se trouve la société.



A la faveur du redémarrage de la demande, le transporteur a vu ses revenus grimper à plus de sept milliards de couronnes suédoises sur son deuxième trimestre, clos fin avril, contre 1,9 milliard un an auparavant.



Sa perte avant impôts et éléments non-récurrents sur la période février-avril a ainsi été ramenée à 1,6 milliard de couronnes, contre un manque à gagner de 2,3 milliards sur la même période de l'exercice précédent.



Si le groupe dit viser pour cet été des capacités équivalentes à 80% de celles de 2019, il dit aussi avoir dû supprimer 4000 vols de son programme estival, qui comptera un total de 75.000 vols en raison de difficultés rencontrées dans la reconstitution de ses opérations après la crise du Covid.



Dans son communiqué, SAS indique surtout avoir l'intention de convertir quelque 20 milliards de couronnes de dette existante et d'obligations hybrides en actions ordinaires et vouloir lever au moins 9,5 milliards de couronnes sous la forme d'une augmentation de capital.



'Dans l'optique où les projets de partage de la dette, de conversion de la dette et de levée de fonds ne pouvaient être réalisés comme prévu, SAS ne serait pas en mesure de se contenter de sa structure de capital existante et de sa trésorerie actuelle, ce qui signifie que le groupe pourrait se trouver dans l'incapacité d'honorer ses échéances sur le long terme', prévient la compagnie.



Vers 11h45, le titre chutait de plus de 7,5% à la suite de ces informations.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.