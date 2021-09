SAS : trafic passagers en hausse en août

SAS a fait état mardi d'une hausse de 52% de son trafic passagers au mois d'août, à la faveur d'une augmentation de la demande due à la période estivale.



La compagnie aérienne scandinave dit avoir transporté près de 1,1 million de personnes le mois dernier, un chiffre qui, en rythme séquentiel, s'avère quasiment équivalent à celui du mois de juillet.



Le coefficient d'occupation, l'une des mesures de rentabilité privilégiées au sein du secteur, s'est, lui, amélioré de 12,9 points à 60,9% en août.



'Les mesures de restrictions aux voyages demeurent et nous faisons tout notre possible pour faciliter les déplacements de nos clients', a expliqué le directeur général de SAS, Anko van der Werff.



'Nous continuons d'ouvrir de nouvelles routes lorsque la levée des restrictions et l'évolution de la demande le permettent', a ajouté le dirigeant.



'Malgré cela, des incertitudes majeures subsistent quant à l'évolution de la pandémie, ce qui affecte négativement l'ensemble du secteur du transport aérien', tempère-t-il.



Pour Anko van der Werff, la flexibilité face aux changements rapides de la demande reste un facteur-clé.



Vers 12h00, le titre SAS progressait de 1,3% alors que la Bourse de Stockholm cédait un peu plus de 0,6%.



