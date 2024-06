Sashwat Technocrats Limited a annoncé que CS Prakhar Singh Taunk (ayant le numéro de membre A55388) a été nommé secrétaire de la société et agent de conformité de la société conformément aux dispositions de la section 203 de la loi sur les sociétés, 2013 et le règlement 6 (1) de la Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 avec effet à partir du 1er juin 2024 dûment approuvé lors de la réunion du conseil d'administration de la société tenue le 1er juin 2024. M. Prakhar Singh Taunk est un secrétaire d'entreprise qualifié. Il possède des connaissances et de l'expérience dans les services juridiques et de secrétariat des entreprises.