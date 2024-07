Sasken Technologies Limited est une société de technologie de l'information basée en Inde, qui est engagée dans les services logiciels. L'entreprise est spécialisée dans l'ingénierie de produits et la transformation numérique, fournissant des services de recherche et de développement du concept au marché, de la puce à la reconnaissance, dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'automobile, de l'industrie, de l'électronique grand public, des appareils d'entreprise, des télécommunications et des transports. La société propose des services de fabrication connectée, des machines-outils, des machines hors route ; des appareils d'entreprise, la gestion de la sécurité androïde, des services androïdes ; le développement d'applications, la conception et le développement de terminaux ; le réseau d'accès, l'amélioration, la maintenance et les services de gestion de la propriété intellectuelle. En outre, l'entreprise fournit des services de réseau d'accès radio, de développement de logiciels pour modems et de transport. En outre, la société fournit des services d'analyse de données, de blockchain, de mobilité, de développement de plateformes, de DevOps, de tests numériques et d'internet des objets.

Secteur Services et conseils en informatique