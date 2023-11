Sasol Limited est spécialisé dans la production et la commercialisation d'hydrocarbures et de produits chimiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication et vente de produits chimiques de base (22,6%) : monomères, polymères, solvants, oléfines, cires, fertilisants, etc. ; - distribution d'hydrocarbures (28,9%) : hydrocarbures liquides, combustibles synthétiques, etc. ; - fabrication et vente de produits chimiques de performance et de spécialité (43,3%) ; - exploration et production de gaz (2,7%) : activité assurée en Mozambique, en Afrique du Sud, en Australie, au Canada et au Gabon ; - extraction de charbon (1%) ; - autres (1,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (42%), Afrique (4,3%), Europe (24%), Amérique du Nord (17,6%) et autres (12,1%).

Secteur Chimie diversifiée