* JSE : SOL - SOLBE1 - TRADING STATEMENT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 30 JUNE 2023
* SASOL - L'EBITDA AJUSTÉ DE L'EXERCICE DEVRAIT BAISSER DE 2 % À 16 %, PASSANT DE 71,8 MILLIARDS DE RANDS IL Y A UN AN À 60,6 MILLIARDS DE RANDS ET 70,6 MILLIARDS DE RANDS.
* SASOL - LE BÉNÉFICE NET DE L'EXERCICE DEVRAIT SE SITUER ENTRE 49,47 ET 56,13 RANDS, CONTRE 47,58 RANDS POUR L'EXERCICE PRÉCÉDENT
* SASOL - LE FLÉCHISSEMENT DU PRIX DU PÉTROLE BRUT BRENT ET DES MARGES DE RAFFINAGE DANS LA DERNIÈRE PARTIE DE L'EXERCICE 2023 A ÉTÉ COMPENSÉ PAR L'AFFAIBLISSEMENT DU TAUX DE CHANGE RAND/DOLLAR AMÉRICAIN
* SASOL - LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE A ÉTÉ EN OUTRE IMPACTÉE PAR LA SOUS-PERFORMANCE DES ENTREPRISES D'ÉTAT EN AFRIQUE DU SUD Texte source pour Eikon : Autres informations sur les entreprises : (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)