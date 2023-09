Satellogic V Inc, anciennement CF Acquisition Corp, est une société d'analyse géospatiale intégrée verticalement. La société est engagée dans la construction d'une plateforme d'observation de la Terre (OT) entièrement automatisée ayant la capacité, lorsqu'elle est mise à l'échelle, de remapper la planète entière à la fois à haute fréquence et à haute résolution, offrant ainsi des solutions accessibles et abordables à ses clients. La société conçoit, fabrique, intègre et exploite ses propres satellites d'imagerie à haute résolution, ainsi que le pipeline de traitement d'images nécessaire pour fournir des données en tant que service à ses clients, y compris des images et des couches de données sémantiques à valeur ajoutée. Son deuxième produit est la plateforme commerciale, qui est une plateforme SaaS (Software as a Service) par laquelle elle propose aux clients la possibilité d'acheter des images et des analyses de données spécifiques à leur marché vertical, notamment l'agriculture, la foresterie, l'énergie, les services financiers, la cartographie.La société dispose de 17 satellites en orbite.