Satia Industries Limited est une société indienne qui exploite des usines de papier à base de bois et de produits agricoles en Inde. La société fabrique du papier à partir de copeaux de bois, de déchets de placage, de paille de blé et de sarkanda. Sa division comprend le papier, le fil et le coton, l'agriculture, la cogénération d'électricité pour la consommation captive et l'énergie solaire. La division Papier se consacre au papier d'écriture et d'impression, à la vente de produits chimiques, à la vente de ferraille, à la vente de déchets et à la vente de pâte à papier. La division coton et fil est engagée dans le commerce du coton et du fil. La division cogénération s'occupe de la vente d'électricité et de vapeur. La division agriculture vend des produits agricoles. Ses produits comprennent le papier, les gobelets et les couverts. Les produits en papier comprennent le papier super blanc neige, le papier cartographique, le papier de couleur, le papier de grand livre, le papier cartouche et le papier bond. Elle fabrique des emballages alimentaires spécialisés (boîtes à pizza) et des couverts de table biodégradables, qui sont commercialisés par des acteurs tels que Dominos, Swiggy, Zomato, etc.

Secteur Papeterie