Saturn Metals Limited est une société d'exploration aurifère basée en Australie. L'activité principale de la société est la recherche de gisements économiques de métaux précieux. Les projets de la société comprennent le projet Apollo Hill et le projet West Wyalong JV. Le projet Apollo Hill est situé dans le district des Eastern Goldfields en Australie occidentale. Il est situé à environ 650 kilomètres (km) au nord-est de Perth et à environ 50 km au sud-est de la ville d'extraction et de traitement de l'or de Leonora. Le projet Apollo Hill comprend environ 29 permis de prospection et d'exploration aurifère (environ 1 500 km2 de terrain), dont deux baux miniers et 12 baux de prospection aquatique. Le projet West Wyalong JV est situé à environ 125 km au nord de Wagga Wagga et consiste en une zone d'exploration d'environ 91 kilomètres carrés (EL8815). EL8815 englobe à la fois le champ aurifère de West Wyalong et le champ aurifère plus petit de Hiawatha au nord.

