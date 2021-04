Arabie: Aramco lève 12,4 milliards de dollars dans un accord sur des oléoducs

RYAD (awp/afp) - Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé avoir signé un accord avec un consortium mené par le fonds américain EIG Global Energy Partners en vertu duquel il touchera 12,4 milliards de dollars pour l'utilisation de son réseau d'oléoducs.

Aramco et EIG vont former une coentreprise détenue à 51% par le premier et à 49% par le second, ce qui permettra au groupe saoudien d'engranger dans un premier temps "environ 12,4 milliards de dollars", a indiqué ce dernier dans un communiqué publié tard vendredi.

Cette coentreprise, Aramco Oil Pipelines Company, louera ensuite le réseau d'oléoducs d'Aramco pour une période de 25 ans, a ajouté le géant pétrolier, précisant qu'il garderait "la pleine propriété et le contrôle sur les opérations" du réseau.

Cet accord intervient au moment où Aramco -- vache à lait de l'Arabie saoudite, premier exportateur de brut au monde -- cherche à engranger des revenus destinés à la diversification de l'économie du royaume, ultradépendante des hydrocarbures et minée par la pandémie de Covid-19.

En mars, l'entreprise a annoncé une chute de 44,4% de son bénéfice net en 2020, à 49 milliards de dollars (41 milliards d'euros), plombé par la baisse des prix du pétrole brut, accentuée par la pandémie qui a lourdement pesé sur la demande mondiale.

Cette deuxième baisse consécutive depuis que la société a commencé à publier ses résultats en 2019 fait pression sur les finances publiques du royaume qui poursuit d'ambitieux projets de plusieurs milliards de dollars pour diversifier son économie.

Malgré la situation, Aramco a affirmé avoir versé 75 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires, comme il s'y était engagé lors de son introduction en Bourse en grande pompe en 2019.

Le géant pétrolier a fait ses débuts en Bourse à Ryad en décembre 2019 avec une introduction alors record -- 29,4 milliards de dollars pour la vente de 1,725% de ses actions.

