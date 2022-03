Arabie Saoudite-Les Houthis attaquent des installations énergétiques, la production perturbée

RYAD , 20 mars (Reuters) - Le ministère saoudien de l'Energie a annoncé dimanche une baisse temporaire de la production d'une raffinerie après des tirs par les Houthis du Yémen sur des installations de production d'énergie et de dessalement de l'eau, qui n'ont pas fait de victime.

Les Houthis ont attaqué à l'aide de drones et de missiles un terminal de distribution de produits pétroliers dans la région de Jizan, dans le sud de l'Arabie saoudite, une usine de gaz naturel et la raffinerie de Yasref dans le port de Yanbu sur la mer Rouge, a indiqué le ministère.

"L'assaut contre les installations de Yasref a entraîné une réduction temporaire de la production de la raffinerie, qui sera compensée par les réserves", est-il précisé dans un communiqué, en référence à Yanbu Aramco Sinopec Refining Company, une coentreprise entre Saudi Aramco et China Petrochemical Corporation (Sinopec).

Amin Nasser, directeur général de Saudi Aramco, a déclaré qu'il n'y avait pas d'impact des attaques sur l'approvisionnement des clients.

La coalition sous commandement saoudien, qui combat les Houthis au Yémen depuis sept ans, ont indiqué que les attaques ont également visé une usine de dessalement de l'eau dans la ville d'Al Chakik, une installation d'Aramco à Jizan, une centrale électrique de la ville de Zahran al Janoub et une installation gazière à Khamis Mouchaït.

Une autre usine de distribution d'Aramco a été attaquée dans la ville de Djeddah ce qui a provoqué un incendie - désormais maîtrisé - dans l'un des réservoirs, sans faire de victime, selon la coalition.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, a déclaré que les Etats-Unis condamnaient ces attaques.

Les premiers éléments de l'enquête ont montré que les Houthis ont tiré des missiles de croisière de fabrication iranienne sur l'usine de dessalement et le centre de distribution d'Aramco à Jizan, a déclaré la coalition.

Elle a ajouté que les systèmes de défense aérien saoudiens ont intercepté et détruit un missile balistique et neuf drones.

Le porte-parole des Houthis a déclaré que le groupe rebelle annoncerait dans les heures qui suivent une vaste opération militaire contre l'Arabie saoudite.

L'envoyé de l'Onu pour le Yémen, Hans Grundberg, est en lien avec le négociateur en chef des Houthis pour discuter d'une éventuelle trêve pendant le mois du ramadan, qui commence en avril, a déclaré son équipe. (Reportage Moataz Mohamed, Yasmin Hussein et Omar Fahmy au Caire, Saeed Azhar et Maha El Dahan à Dubai; rédigé par Ghaida Ghantous et Aziz El Yaakoubi; version française Camille Raynaud et Laetitia Volga)