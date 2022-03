Arabie: le bénéfice net annuel 2021 d'Aramco dépasse les niveaux pré-pandémie

Ajoute mots-clés, citations Aramco, contexte Yémen

RYAD (awp/afp) - Le géant de l'énergie Saudi Aramco a annoncé dimanche une hausse de 124% de son bénéfice net en 2021 par rapport à 2020, dépassant les niveaux pré-pandémie, quelques heures après de nouvelles attaques des rebelles du Yémen voisin contre ses installations.

Saudi Aramco a réalisé un bénéfice net de 110 milliards de dollars (99 milliards d'euros) en 2021, contre 49 milliards de dollars en 2020, selon un communiqué du groupe.

Le géant de l'énergie saoudien avait annoncé un bénéfice net de 88,2 milliards de dollars en 2019, avant que la pandémie de coronavirus ne frappe les marchés avec des pertes considérables pour les secteurs du pétrole et de l'aviation notamment.

L'annonce des résultats d'Aramco est survenue dans un contexte de tension sur les marchés pétroliers, les cours du pétrole ayant fortement augmenté à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Et quelques heures après une nouvelle attaque des rebelles Houthis contre des installations d'Aramco dans le sud de l'Arabie saoudite, pays qui dirige une coalition militaire soutenant le pouvoir yéménite face aux rebelles Houthis appuyés par l'Iran.

Selon cette coalition, les défenses anti-aériennes saoudiennes ont intercepté et détruit un missile balistique et neuf drones mais des missiles et drones piégés ont touché leurs objectifs: une station de dessalement d'eau, une station de distribution d'Aramco, une centrale électrique et une centrale à gaz dans le Sud, ainsi qu'une usine de liquéfaction de gaz d'Aramco dans l'Ouest.

"Dégâts matériels"

Les attaques ainsi que des éclats de drone ont causé "des dégâts matériels sur des installations et des habitations", d'après elle.

Les rebelles yéménites ont revendiqué des attaques de drones et de missiles contre des établissements "vitaux et importants", y compris des infrastructures d'Aramco.

L'agence officielle de presse saoudienne SPA a publié des images d'incendies dans des bâtiments que les pompiers tentaient d'éteindre, ainsi que des véhicules détruits et un cratère au sol.

Premier exportateur de pétrole brut au monde, Aramco avait été introduit en grande pompe en Bourse à Ryad en décembre 2019.

Dans un communiqué, le PDG d'Aramco, Amin Nasser, a souligné "une année 2021 exceptionnelle pour Aramco du point de vue des résultats financiers, opérationnels, des initiatives, réalisations et investissements à venir en dépit des défis et du difficile contexte mondial en raison de la pandémie".

"Ces bons résultats témoignent de notre rigueur budgétaire, notre souplesse face à l'évolution des conditions du marché et de l'accent mis sur notre stratégie de croissance à long terme", a-t-il affirmé.

"Sécurité énergétique"

"Même si les conditions économiques se sont considérablement améliorées, les perspectives demeurent incertaines en raison de divers facteurs macro-économiques et géopolitiques. Mais notre plan d'investissement vise à exploiter la demande à long terme pour de l'énergie fiable, abordable et toujours plus sûre et durable", a dit M. Nasser.

"Nous reconnaissons que la sécurité énergétique est essentielle pour des milliards de personnes à travers le monde, c'est pourquoi nous continuons de progresser, en augmentant notre capacité de production de pétrole brut, en exécutant notre programme d'expansion gazière et en augmentant notre capacité de transformation des liquides en produits chimiques."

Depuis que Mohammed ben Salmane (MBS) a été nommé prince héritier en 2017, le royaume cherche à diversifier son économie trop dépendante du pétrole, le Fonds d'investissement public (PIF), le fonds souverain de la riche monarchie du Golfe, investissant dans divers secteurs au niveau national et mondial.

En février, le royaume a "transféré" 4% des actions d'Aramco au PIF représentent 80 milliards de dollars (70 milliards d'euros), une opération visant à "soutenir la restructuration de l'économie nationale".

MBS avait indiqué en avril 2021 qu'Aramco envisageait la vente d'1% de ses actions à un géant énergétique étranger.

Les prix du brut dépassent les 100 dollars le baril, en raison essentiellement de l'invasion de l'Ukraine qui a affecté les approvisionnements en pétrole dans le monde, Moscou étant frappé par des sanctions occidentales.

Les monarchies arabes du Golfe résistent aux pressions occidentales pour augmenter la production affirmant leur engagement dans l'alliance Opep+ de pays exportateurs menés par Ryad et Moscou, plus gros producteur de gaz et un des plus gros producteurs de pétrole.

