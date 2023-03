Bénéfice record pour Saudi Aramco en 2022

DUBAI (Reuters) - Saudi Aramco a publié dimanche un bénéfice net annuel record de 161,1 milliards de dollars (151,3 milliards d'euros), en hausse de 46%, à la faveur de la hausse des prix de l'énergie, de l'augmentation des volumes vendus et de l'amélioration des marges pour les produits raffinés.

La compagnie pétrolière saoudienne a réalisé en 2022 un bénéfice près de trois fois supérieur à celui de l'américain Exxon.

Aramco a déclaré un dividende de 19,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, soit une augmentation de 4% par rapport au trois mois précédents.

Le flux de trésorerie disponible a atteint un plus haut à 148,5 milliards de dollars fin 2022, contre 107,5 milliards de dollars un an plus tôt.

Les cours du pétrole ont fortement fluctué l'année dernière, entre les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, celles d'une récession mondiale et la baisse de la demande chinois.

(Hadeel Al Sayegh et Maha El Dahan, version française Laetitia Volga)

