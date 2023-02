Hong Kong: plus faible nombre d'IPO en 2022 depuis dix ans

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a fait état jeudi pour l'année 2022 de son plus faible nombre d'introductions depuis plus d'une décennie, la métropole chinoise ayant eu du mal à se rouvrir au monde après la crise sanitaire et à relancer son économie.

Le Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) a enregistré 90 nouvelles cotations en 2022 pour un montant de 104,6 milliards de dollars hongkongais (13,3 milliards de dollars américains), soit une chute de près de 70% par rapport à l'année précédente.

Ces dernières données traduisent également une importante dégringolade par rapport à des chiffres qui avaient atteint des sommets en 2020, avec 400 milliards de dollars hongkongais levés.

Cependant, la Bourse de Hong Kong a enregistré un important sursaut au mois de décembre dernier, au cours duquel ont eu lieu près d'un quart des IPO de l'année.

Les bénéfices au dernier trimestre 2022 ont aussi affiché une hausse de 11% en glissement annuel, à 2,98 milliards de dollars hongkongais.

Ce qui n'a pas empêché les bénéfices sur l'année de plonger de 20%, à 10,1 milliards de dollars hongkongais, la première baisse depuis 2016.

Avant d'être frappée par la pandémie, Hong Kong était régulièrement considérée comme la première place mondiale en termes d'IPO, forte de plus de 100 entrées par an entre 2013 et 2020.

L'économie de Hong Kong a été fortement perturbée en 2022, d'abord par la propagation du variant Omicron très contagieux puis par un tour de vis de Pékin qui a empêché la cotation de géants chinois.

Le second semestre a toutefois montré "une dynamique encourageante" sur le plan des IPO et Hong Kong reste l'un des quatre premiers marchés mondiaux sur l'année passée, a expliqué le HKEX.

Et les investisseurs ont surfé sur une vague d'optimisme début 2023, soulevée par la réouverture de la Chine et l'espoir de voir les Etats-Unis ralentir la hausse de leurs taux d'intérêt, même si la situation s'est calmée depuis un pic atteint fin janvier.

Toujours est-il que la Bourse de Hong Kong s'est remise en quête de nouvelles cotations étrangères avec en tête le dirigeant de la ville, John Lee, qui s'implique personnellement pour attirer le pétrolier saoudien Saudi Aramco.

Depuis le début de l'année, le cours du HKEX a perdu environ 3% alors que l'indice Hang Seng a évolué à l'inverse, prenant environ 3%.

