La raffinerie Petronas-Aramco en Malaisie redémarre après 2 ans de fermeture - source

Un complexe raffinerie-pétrochimie de 300 000 barils par jour en Malaisie, géré en tant que joint venture entre Petronas et Saudi Aramco, a redémarré après une fermeture de plus de deux ans, selon une source ayant connaissance de l'affaire.

Le complexe de Pengerang, dans l'État de Johor, reprend ses activités à un moment où les marges de raffinage en Asie atteignent des niveaux record, soutenues par une reprise de la demande de carburant alors que de plus en plus d'économies en Asie, à l'exception de la Chine, assouplissent les restrictions COVID-19.

Les faibles stocks de produits pétroliers au niveau mondial et la baisse des exportations de carburant de la Russie suite à la crise ukrainienne soutiennent également les prix.

La coentreprise, Pengerang Refining and Petrochemical (PRefChem), n'a pas répondu à une demande de commentaire.

PRefChem a été fermée en mars 2020 suite à un incendie meurtrier. Sa reprise a été retardée depuis l'année dernière pour que l'ensemble de l'usine subisse des contrôles détaillés, à un moment où la demande de carburant et les marges de raffinage étaient encore frappées par les blocages du COVID-19.

La raffinerie, qui a redémarré la semaine dernière, traite le brut existant provenant des réservoirs de stockage, qui sera ensuite suivi par les approvisionnements de Saudi Aramco, ont indiqué deux autres sources.

On s'attend à ce qu'il faille un certain temps avant que les opérations puissent reprendre à plein régime, ont ajouté les sources. (Reportage de Florence Tan ; édition par Jason Neely et Jan Harvey)