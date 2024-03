La société CarbonCapture, basée à Los Angeles, qui vise à construire des machines aspirant le dioxyde de carbone de l'air pour lutter contre le changement climatique, a déclaré avoir levé 80 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco.

Les fonds levés lors du dernier grand tour de table de CarbonCapture représentent l'une des plus importantes injections de capitaux privés dans la capture directe de l'air (DAC) - une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves à grande échelle - au cours des cinq dernières années, selon l'organisme de suivi de l'industrie PitchBook.

"C'est exactement ce qui doit se produire - cet alignement avec de grands partenaires industriels qui ont la capacité, l'accès au capital et les compétences nécessaires pour faire passer la technologie DAC à un niveau significatif", a déclaré Adrian Corless, PDG de CarbonCapture, dans une interview accordée à Reuters.

La levée de fonds de série A a été menée par Prime Movers Lab et comprend également le Climate Pledge Fund d'Amazon, Siemens Financial Services, Idealab X et TIME Ventures de Marc Benioff, a indiqué l'entreprise.

CarbonCapture construit des machines modulaires contenant des matériaux qui absorbent le dioxyde de carbone lorsqu'ils sont refroidis et le libèrent lorsqu'ils sont chauffés. Cela lui permet de capturer le gaz responsable du réchauffement climatique pour le stocker sous terre ou l'utiliser dans des produits tels que le béton.

Le projet Bison, basé dans le Wyoming, prévoit de capturer 5 millions de tonnes de CO2 par an d'ici à 2030, soit une infime partie des émissions de carbone globales des États-Unis, qui s'élèvent à plus de 6 milliards de tonnes par an. L'entreprise espère améliorer sa technologie et la développer.

L'aggravation du changement climatique et l'insuffisance des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont conduit certains gouvernements et investisseurs à miser sur l'élimination du carbone comme ultime espoir d'éviter les effets les plus désastreux du réchauffement de la planète. L'élimination du carbone est également considérée comme un moyen pour les secteurs économiques les plus difficiles à abattre d'atteindre la neutralité carbone, notamment l'aviation et la production de ciment.

D'autres entreprises spécialisées dans l'élimination du carbone, telles que Climeworks et Carbon Engineering, ainsi que les jeunes entreprises Verdox et Heirloom, ont également levé des dizaines de millions de dollars au cours des dernières années, tandis que le ministère américain de l'énergie a alloué plus de 11 milliards de dollars au soutien de cette technologie.

Saudi Aramco fait partie des entreprises de combustibles fossiles qui soutiennent les efforts d'élimination du carbone, notamment Occidental Petroleum, basée aux États-Unis, et ADNOC, sa rivale des Émirats arabes unis. L'industrie pétrolière considère cette technologie comme une bouée de sauvetage potentielle, car elle permet d'éliminer le dioxyde de carbone produit par la combustion des combustibles fossiles.

Les compagnies pétrolières ont également l'habitude d'enfouir le dioxyde de carbone dans le sol, traditionnellement pour extraire davantage de pétrole brut.

Selon M. Corless, bien que certaines entreprises du secteur des DAC aient évité de s'associer à des compagnies pétrolières, il estime qu'il est nécessaire d'avoir une variété de partenaires différents.

"Il ne suffira pas d'avoir un certain nombre de petites entreprises technologiques isolées dans ce secteur", a-t-il déclaré. (Reportage de Valerie Volcovici et Simon Jessop ; Rédaction de Jamie Freed)