La société saoudienne de services publics, détenue en partie par Aramco et PIF, fixe une fourchette de prix pour l'introduction en bourse.

La société saoudienne Power and Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) a fixé la fourchette de prix pour son éventuelle introduction en bourse entre 41 et 46 riyals (10,91-12,24 $) par action, a déclaré HSBC dimanche.

HSBC et Riyad Capital sont les conseillers financiers, les coordinateurs globaux conjoints et les teneurs de livre de l'introduction en bourse, qui a débuté dimanche pour un flottant d'environ 30% de la société, a déclaré HSBC dans un document boursier.

Marafiq, qui vise à être cotée à la bourse Tadawul de Riyad, vendra 29,24% de son capital social émis, soit un peu plus de 73 millions d'actions, en vendant des actions détenues par des investisseurs possédant des participations de 5% ou plus.

Ces actionnaires "substantiels" sont la Commission royale pour Jubail et Yanbu, le Fonds d'investissement public souverain (PIF), la filiale du géant pétrolier Aramco, Saudi Aramco Power Company (SAPCO), et Saudi Basic Industries Corporation, dont Aramco détient 70 % des parts. Chacun des quatre possède 24,81 %, selon les données de Refinitiv.

Le prix final de l'action sera déterminé après la clôture de la souscription vendredi. La période de souscription pour les investisseurs individuels se déroulera du 26 au 29 octobre. La répartition finale des actions sera annoncée le 2 novembre.

Riyad Capital est également le souscripteur de l'IPO et Al Rajhi Bank, Banque Saudi Fransi, Riyad Bank, Saudi British Bank et Saudi National Bank sont les agents réceptionnaires.

Marafiq a été créée en 2000 pour fournir des services publics intégrés dans les villes industrielles du royaume, Jubail et Yanbu.

