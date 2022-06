Le Brent grimpe au-dessus de 120 $/b après la hausse des prix du brut par l'Arabie saoudite

Les contrats à terme sur le pétrole ont bondi lundi, le Brent dépassant les 120 dollars le baril après que l'Arabie Saoudite ait augmenté les prix de ses ventes de brut en juillet, signalant une offre serrée même après que l'OPEP+ ait convenu d'accélérer les augmentations de production au cours des deux prochains mois.

Le Brent était en hausse de 91 cents, soit 0,8%, à 120,63 $ le baril à 0343 GMT après avoir touché un sommet intrajournalier de 121,95 $, prolongeant un gain de 1,8% depuis vendredi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) étaient en hausse de 93 cents, soit 0,8 %, à 119,80 $ le baril après avoir atteint plus tôt un sommet de trois mois à 120,99 $. Il a gagné 1,7 % vendredi.

L'Arabie Saoudite a augmenté le prix de vente officiel (OSP) de son brut léger arabe phare vers l'Asie à une prime de 6,50 $ par rapport à la moyenne des références d'Oman et de Dubaï, contre une prime de 4,40 $ en juin, a déclaré dimanche le producteur pétrolier d'État Aramco.

L'OSP de juillet est le plus élevé depuis mai, lorsque les prix ont atteint des sommets historiques en raison des craintes de perturbation des approvisionnements en provenance de la Russie dans le cadre des sanctions liées à son invasion de l'Ukraine.

La hausse des prix est intervenue malgré la décision prise la semaine dernière par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, appelés ensemble OPEP+, d'augmenter la production en juillet et août de 648 000 barils par jour, soit 50 % de plus que prévu.

L'Irak a déclaré vendredi qu'il prévoyait de porter sa production à 4,58 millions de bpj en juillet.

Les producteurs de pétrole "font les foins tant que le soleil brille", a déclaré Avtar Sandu, directeur des matières premières chez Phillip Futures à Singapour, ajoutant que la demande de carburant estivale des États-Unis et l'assouplissement des blocages du COVID-19 en Chine devraient maintenir les prix élevés.

La décision de l'OPEP+ d'avancer les hausses de production est largement considérée comme peu susceptible de répondre à la demande, car l'allocation accrue est répartie entre tous les membres, y compris la Russie qui fait face à des sanctions.

"Bien que cette augmentation soit cruellement nécessaire, elle ne répond pas aux attentes en matière de croissance de la demande, surtout si l'on tient compte de l'interdiction partielle des importations de pétrole russe par l'UE", a déclaré Vivek Dhar, analyste à la Commonwealth Bank, dans une note.

Par ailleurs, l'Italien Eni et l'Espagnol Repsol pourraient commencer à expédier du pétrole vénézuélien vers l'Europe dès le mois prochain pour remplacer le brut russe, ont déclaré à Reuters cinq personnes au fait de la question, reprenant ainsi les échanges de pétrole contre de la dette interrompus il y a deux ans lorsque Washington a renforcé les sanctions contre le Venezuela.

Toutefois, le volume que les sociétés recevront ne devrait pas être important, ont précisé les personnes. (Reportage de Florence Tan à Singapour et de Sonali Paul à Melbourne ; édition par Himani Sarkar)