Les EAU et l'Arabie saoudite affirment que l'OPEP+ ne doit pas faire de politique.

Les ministres de l'énergie de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, membres clés de l'OPEP+, ont déclaré mardi que le groupe de producteurs ne devrait pas s'engager dans la politique alors que la pression monte sur eux pour qu'ils prennent des mesures contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine.

Interrogé par le modérateur lors d'un événement industriel sur la question de savoir si l'OPEP+ a la responsabilité morale d'expulser la Russie, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré que "tout le monde laisse sa politique à la porte" lorsqu'ils tiennent des réunions.

"Si nous ne faisons pas cela, nous n'aurions pas traité avec autant de pays à différents moments. Cela aurait pu être avec l'Irak à un moment donné, cela aurait pu être avec l'Iran à un moment donné."

L'OPEP+ a subi une pression croissante pour pomper plus de brut depuis que la Russie, le plus grand producteur du groupe OPEP+, a envahi l'Ukraine le 24 février, et que les nations occidentales ont répondu par des sanctions qui ont réduit les exportations de pétrole russe.

Le prince Abdulaziz et le ministre de l'énergie des EAU, Suhail al-Mazrouei, ont tous deux déclaré que l'accent était mis sur l'équilibre des marchés du pétrole brut et la satisfaction des consommateurs.

"Nous avons une mission et une seule mission qui est de stabiliser le marché. Nous ne pouvons donc pas politiser, ou amener la politique dans l'organisation en ayant ce débat... notre objectif est de calmer le marché", a déclaré M. Mazrouei.

"Si nous demandons à quiconque de partir, alors nous augmentons les prix, alors nous faisons quelque chose qui va à l'encontre de ce que veulent les consommateurs."

Les États du Golfe, proches alliés des États-Unis, sont membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ainsi que de l'OPEP+, qui comprend l'OPEP et d'autres grands producteurs de pétrole comme la Russie et le Mexique.

Le prince Abdulaziz a déclaré que la Russie produisait l'équivalent d'environ 10 % de la consommation mondiale de pétrole.

L'OPEP+ s'en tiendra probablement aux plans prévoyant une augmentation modeste de la production de pétrole en mai, ont déclaré plusieurs sources proches du groupe, résistant aux appels à une offre accrue de la part des États-Unis et d'autres nations consommatrices après que la crise ukrainienne ait poussé les prix du brut au-dessus de 139 dollars le baril ce mois-ci, leur plus haut niveau depuis 2008.

DES APPROVISIONNEMENTS NÉCESSAIRES POUR UNE ÉCONOMIE MONDIALE STABLE

Si la sécurité des approvisionnements en pétrole est menacée, l'économie mondiale en souffrira. Cette sécurité est une priorité aujourd'hui et certains pays oublient le caractère abordable de l'énergie, a déclaré M. Mazrouei, des Émirats arabes unis, ajoutant que si les États-Unis étaient un "partenaire très important pour nous tous", le groupe devait être pragmatique.

"Nous avons besoin qu'ils comprennent que ce que nous faisons est dans l'intérêt des consommateurs, dans l'intérêt des États-Unis et dans l'intérêt des consommateurs du monde entier."

En visite au Koweït, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la stabilité des prix de l'énergie était dans l'intérêt collectif de tous et profitait également aux producteurs.

Les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont multiplié les attaques contre les installations pétrolières de l'Arabie saoudite ces dernières semaines et avant une trêve temporaire pour le mois sacré musulman du Ramadan. Le mouvement a également lancé des attaques contre les Émirats arabes unis.

Les Houthis ont déclaré avoir lancé des attaques récentes contre des installations énergétiques saoudiennes. La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré que la station de distribution de produits pétroliers du géant pétrolier Aramco à Djeddah avait été touchée, provoquant un incendie dans deux réservoirs de stockage, mais sans faire de victimes.

Le prince Abdulaziz a attiré l'attention sur la politique en jeu au sein de l'OPEP que les membres doivent accepter.

"Je vous demande, qui a lancé ces roquettes et ces missiles sur nous et sur Abu Dhabi ? Qui finance ? Qui entraîne ?", a-t-il déclaré lors de l'événement industriel, en faisant référence à l'Iran, rival de l'Arabie saoudite, qui est également un acteur clé de l'OPEP.

