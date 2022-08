Petrobras dépasse les majors pétrolières en matière de versement de dividendes de plus de 50 %.

Les cinq plus grands producteurs de pétrole occidentaux - Exxon Mobil Corp, Chevron Corp, Shell PLC, TotalEnergies et BP - ont affiché ces derniers jours des distributions record en espèces aux actionnaires, entre 4 et 7,6 milliards de dollars. Mais aucun ne s'est approché du versement de 17 milliards de dollars de Petrobras.

Le gouvernement brésilien, qui contrôle le producteur avec la majorité de ses actions avec droit de vote, a demandé le mois dernier à Petrobras et à d'autres entreprises contrôlées par l'État d'augmenter les dividendes pour financer des dépenses fédérales supplémentaires.

Cet appel à l'aide a été lancé alors que le gouvernement du président Jair Bolsonaro, qui devra faire face à une réelection difficile dans le courant de l'année, a contourné le mois dernier un plafond constitutionnel de dépenses pour financer un programme massif de transferts en espèces, populaire auprès des électeurs à faible revenu.

Petrobras distribuera aux actionnaires environ 60 % de plus que son bénéfice de 10,5 milliards de dollars (54,33 milliards de reais). Les critiques ont déclaré que l'énorme versement conduira à un sous-investissement dans l'entreprise.

Les dividendes de Petrobras sont inférieurs à ceux de la société publique Saudi Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du monde, qui produit 13 millions de barils équivalent pétrole par jour (boed), soit presque cinq fois plus que Petrobras.

Saudi Aramco a distribué 18,76 milliards de dollars aux actionnaires par trimestre. Son prochain dividende sera divulgué le 14 août.

Le producteur américain Exxon, qui a affiché le bénéfice trimestriel le plus élevé des cinq, a consacré 7,6 milliards de dollars aux distributions aux actionnaires.

Bolsonaro tente de renforcer ses chances de réélection en faisant passer en force des mesures de dépenses à court terme, selon ses détracteurs. Les sondages montrent qu'il est à la traîne de l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Les paiements de dividendes seront effectués par Petrobras avant le premier tour de scrutin, prévu le 2 octobre.

Lors d'une diffusion sur le Web la semaine dernière, les dirigeants de Petrobras ont déclaré que le paiement de dividendes extraordinaires n'affectait pas les plans d'investissement de la société. Petrobras prévoit de conserver entre 8 et 10 milliards de dollars de liquidités cette année et a réaffirmé son engagement à distribuer au moins 60 % de son flux de trésorerie disponible aux investisseurs.

"Nous pensons qu'il s'agit de la meilleure répartition des liquidités de la société", a déclaré le directeur financier Rodrigo Araujo aux journalistes.