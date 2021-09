Saudi Arabian Oil : L'est et le sud de l'Arabie saoudite visés par des missiles

DUBAI, 5 septembre (Reuters) - Deux enfants ont été blessés et une quinzaine de bâtiments ont été légèrement endommagés samedi en Arabie saoudite par des éclats de métal après la destruction en vol d'un missile balistique au-dessus d'un faubourg de Damman, dans l'est du pays, rapporte le ministère de la Défense.

La coalition sous commandement saoudien qui intervient au Yémen contre les Houthis a dit également avoir intercepté et détruit des missiles balistiques tirés en direction de Djazane et Nadjran dans le sud du royaume ainsi que trois drones chargés d'explosifs.

Les Houthis, rebelles chiites alliés à l'Iran, ont de leur côté annoncé dimanche avoir lancé des attaques aériennes à l'aide de missiles et de drones contre des installations du géant pétrolier saoudien Aramco à Ras Tanoura, dans l'est du royaume wahhabite, ainsi que d'autres sites dont Djeddah, sur la mer Rouge.

L'est de l'Arabie saoudite abrite d'importantes infrastructures pétrolières et a déjà été la cible d'attaques par voie aérienne, dont l'une, en septembre 2019 contre des sites du groupe Aramco, revendiquée par les Houthis, avait temporairement interrompu la production d'hydrocarbures saoudienne. (Reportage Maher Chmaytelli et Saeed Azhar; version française Jean-Stéphane Brosse)