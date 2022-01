Un accord entre l'Arabie saoudite et la Pologne remet en cause la domination du pétrole russe dans les pays baltes

Le projet d'achat par l'Arabie saoudite d'actifs de raffinage polonais devrait permettre au premier producteur de l'OPEP d'assurer les deux tiers de l'approvisionnement en pétrole de la Pologne, réduisant ainsi l'influence du fournisseur précédemment dominant, la Russie, aux prises avec des tensions régionales.

La Pologne cherche depuis longtemps à réduire sa dépendance à l'égard des importations énergétiques russes en concluant des accords avec d'autres fournisseurs, et sa détermination s'est accrue à mesure que les relations se sont dégradées.

Ces derniers mois, Moscou et Varsovie se sont affrontés au sujet du gazoduc Nord Stream 2, qui contourne l'Ukraine, voisine commune, ainsi que de la crise des migrants https://www.reuters.com/world/europe/lukashenko-tells-migrants-belarus-poland-border-he-wont-make-them-go-home-2021-11-26, qui implique un autre voisin commun, le Belarus.

L'ambiance entre la Pologne et la Russie s'était déjà assombrie au sujet des approvisionnements en pétrole au début de 2021, lorsque la Pologne a dû réduire ses achats de pétrole à la Russie en raison d'une querelle sur les prix entre le russe Rosneft et le polonais PKN Orlen.

Mercredi dernier, le géant pétrolier saoudien a déclaré qu'il avait accepté d'acheter une participation de 30 % dans la deuxième plus grande raffinerie de Pologne et d'augmenter les fournitures de pétrole à la principale entreprise énergétique de l'État, PKN Orlen, pour atteindre 200 000 à 337 000 barils par jour (bpj).

La capacité de la raffinerie de pétrole de Gdansk est de 210 000 bpj, ce qui la place au deuxième rang en Pologne derrière la raffinerie de pétrole de l'État, Plock, avec environ 270 000 bpj.

"Nous apprécions nos relations commerciales avec nos partenaires russes et avec les autres fournisseurs de pétrole brut à nos raffineries", a déclaré PKN Orlen dans une réponse par courriel aux questions de Reuters.

Il a ajouté qu'il n'avait pas l'intention "d'interrompre ses activités avec ses partenaires russes", tout en refusant de divulguer les détails de ses contrats commerciaux.

En réponse à une demande de commentaire par courrier électronique, Saudi Aramco a déclaré qu'elle "ne pouvait pas fournir de détails supplémentaires sur l'accord".

Le ministère russe de l'énergie, le monopole russe des pipelines Transneft et Rosneft n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

POLITIQUE CONTRE ÉCONOMIE

La Pologne est l'un des plus importants consommateurs de pétrole dans les pays baltes et PKN Orlen détient des participations dans des raffineries en Lituanie et en République tchèque, qui sont également des acheteurs du pétrole brut russe de l'Oural.

Si l'accord est finalisé, Aramco multipliera par trois à cinq son approvisionnement en pétrole en Pologne et pourra couvrir entre 50 et 70 % des besoins de la Pologne en pétrole brut, selon les calculs de Reuters.

Le brut saoudien moyennement acide est techniquement bien adapté aux raffineries polonaises configurées pour traiter l'Oural russe, qui est également acide, c'est-à-dire à forte teneur en soufre, mais la logistique de l'expédition dans la région pourrait augmenter les coûts par rapport à l'importation de cargaisons russes de la Baltique, a déclaré à Reuters Viktor Katona du cabinet de conseil indépendant JBC Energy.

"L'objectif de la Pologne de parvenir à l'indépendance vis-à-vis des approvisionnements russes est principalement motivé par des raisons politiques", a déclaré M. Katona, ajoutant que toute réduction des achats au comptant et des débouchés sur le marché nuirait aux exportateurs de pétrole russes.

D'ores et déjà, l'Arabie saoudite fournit environ 90 000 bpj de brut maritime à la ville polonaise de Gdansk, contre environ 142 000 bpj d'Oural russe expédié par la même route, a précisé M. Katona.

Les importations maritimes de la Pologne, qui comprennent également des produits de la mer du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, ont augmenté alors que les volumes acheminés par l'ancienne ligne de pipelines soviétique Druzhba vers la Pologne ont diminué, reflétant les problèmes politiques et techniques de ces dernières années.

Ce mois-ci, la Russie devrait fournir 120 000 bpj de pétrole via Druzhba, contre quelque 220 000 bpj en janvier 2021, selon deux sources industrielles et les données d'Eikon.

Ce chiffre est à comparer aux 500 000 bpj du milieu des années 2000.

Deux sources proches de l'accord saoudien ont déclaré que celui-ci revêtait une importance considérable pour la Pologne, mais qu'il était peu probable qu'il ait une incidence sur la politique interne du groupe OPEP+, qui réunit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d'autres grands producteurs, notamment la Russie.

Bien qu'unies sur la nécessité de soutenir les prix par des accords de production, la Russie et l'Arabie saoudite ont l'habitude de se disputer les parts de marché et pourraient même donner une leçon à l'Occident sur la gestion pragmatique des relations fondées sur la rivalité, a déclaré l'une des sources.

"N'importe qui peut investir n'importe où", a déclaré la source proche de l'accord sous couvert d'anonymat. La source a cité l'investissement de Rosneft en 2017 dans la société indienne Essar https://www.reuters.com/article/us-rosneft-essar-delays-exclusive-idUSKBN1871U5, dans laquelle Aramco s'était également intéressé.