Saudi Aramco Base Oil Company SJSC (Luberef) est une société productrice d'huiles de base basée en Arabie Saoudite. Elle construit, possède et exploite des raffineries d'huiles lubrifiantes et achète, vend, transporte, commercialise, importe et exporte des huiles lubrifiantes, des additifs, des stocks de mélange d'huiles lubrifiantes, des sous-produits et d'autres produits pétroliers connexes. La société opère à Jeddah et dans la région de Yanbu en Arabie Saoudite et possède une opération à Hamriyah dans les Émirats Arabes Unis. À des fins de gestion, la société est organisée comme une unité commerciale unique alignée sur son activité principale. La société produit 1,3 million de tonnes métriques d'huiles de base par an. Elle propose trois catégories d'huiles de base : aramcoDURA, qui est une huile de base du groupe 1, aramcoPRIMA, qui est du groupe II et aramcoULTRA, qui est du groupe III. La société exporte ses produits dans le monde entier.