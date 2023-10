Saudi Electricity Company SJSC est une société basée en Arabie Saoudite, dont l'activité principale est la production, la transmission et la distribution d'énergie électrique. La société dessert des consommateurs gouvernementaux, industriels, agricoles, commerciaux et résidentiels. La société opère dans les secteurs suivants : La production, qui est engagée dans la production et la fourniture d'énergie électrique ; la transmission, qui est engagée dans la transmission de l'énergie électrique des stations de production, en utilisant un réseau de transmission, à un réseau de distribution ainsi que l'exploitation et la maintenance d'un système de transmission d'électricité, et la distribution et les services à la clientèle, qui comprend la réception de l'énergie électrique du réseau de transmission et la distribution aux abonnés de la Société, ainsi que l'émission, la distribution et la collecte des factures de consommation électrique.