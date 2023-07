Saudi Enaya Cooperative Insurance Company SJSC est une société basée en Arabie Saoudite et active dans le secteur de l'assurance coopérative. Les principaux objectifs de la société comprennent la fourniture de produits et de services d'assurance maladie coopérative, ainsi que les activités de réassurance, de représentation, de correspondance ou de médiation dans le Royaume d'Arabie saoudite. La Compagnie distribue ses produits par le biais des divisions suivantes : Produits personnels, Services médicaux collectifs, Ventes directes, Courtiers d'assurance et Agences d'assurance. Les principaux actionnaires de Saudi Enaya Cooperative Insurance Company SJSC sont Munich Re, National Health Insurance Company-Daman, Mohammed & Waleed Ahmed Al-Naghi et Khalid Ahmed Al-Juffali Company.

Secteur Assurance vie et santé