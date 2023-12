Saudi Kayan Petrochemical Company SJSC est une société par actions basée en Arabie Saoudite et active dans l'industrie chimique et pétrochimique. Les activités de la société comprennent l'investissement, la propriété, la construction, l'exploitation et la gestion de projets industriels dans les secteurs de la pétrochimie et de la chimie, ainsi que le soutien et la maintenance des services publics liés aux usines. La société fabrique une gamme de produits, tels que les éthanolamines, les éthoxylates, le phénol, le cumène, le polycarbonate, l'éthylène, le propylène, le polyéthylène, le polypropylène, l'éthylène glycol, l'alcool détergent naturel, le bisphénol A, l'acétone et d'autres produits. Le principal établissement de la société se trouve dans la ville industrielle d'Al-Jubail, au Royaume d'Arabie saoudite.

Secteur Produits chimiques de base