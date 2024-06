Saudi Telecom Company SJSC est une société basée en Arabie Saoudite, engagée dans le secteur des télécommunications. La société opère dans les principaux secteurs d'activité suivants : Global System for Mobile Communications (GSM), dont les principaux services sont les services mobiles de troisième et quatrième génération, les cartes prépayées, l'itinérance internationale et les messages ; Public Switched Telephone Network (PSTN), dont les principaux services sont les lignes fixes, les téléphones à carte, l'interconnexion et les appels internationaux, ainsi que DATA, dont les principaux services sont les circuits de transmission de données loués et les lignes d'abonnés numériques (DSL). Les filiales de la société sont les suivantes : Viva Bahrain Closed BSC, Arabian Internet and Communications Services Co Ltd et STC Gulf Investment Holding SPC, entre autres.

Secteur Services intégrés de télécommunications