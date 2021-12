Saudi Vitrified Clay Pipes Co. annonce des changements au conseil d'administration

Saudi Vitrified Clay Pipes Co. a annoncé la démission de Mulhim Hamed Al Mulhim en tant que membre du conseil d'administration pour des raisons personnelles et la nomination de Suliman Ali Al Dakheel en tant que membre du conseil d'administration. L'ingénieur Suliman Ali Al Dakheell a une carrière distinguée de plus de trente ans dans différents domaines du marketing, des ventes, de la gestion d'entreprise et de la construction d'usines. Il a travaillé pour Amiantit Saudi Arabia, Future Pipe Industries et Pipe Solution Company en occupant des postes de direction suivis.