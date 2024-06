Savannah Energy PLC est une société énergétique indépendante qui se concentre sur la réalisation de projets au Nigeria, au Niger et au Cameroun. Les actifs de la société au Nigeria comprennent deux champs de pétrole et de gaz, Uquo et Stubb Creek, ainsi que l'activité intermédiaire Accugas, tous situés dans le sud-est du Nigeria. Elle détient un intérêt économique de 80 % dans l'exploration, le développement et la production de gaz dans le champ d'Uquo. L'activité intermédiaire Accugas de la société se concentre sur la commercialisation, le traitement, la distribution et la vente de gaz sur le marché nigérian. Son domaine au Niger couvre environ 50 % du bassin du rift d'Agadem (ARB), une zone équivalente au bassin central de la mer du Nord. Au Cameroun, le système de transport d'exportation du Cameroun (ETS) comprend le gazoduc d'exportation du Cameroun, l'unité flottante de stockage et de déchargement (FSO) Kome Kribi 1 et l'infrastructure connexe. La société se concentre également sur le développement du projet hydroélectrique de Bini a Warak, situé dans le nord de la région d'Adamawa au Cameroun.